Более 100 человек задействованы в строительстве школы в «Лугометрии»

13:12 | 03.12.2025 | Образование

Пенза, 3 декабря 2025. PenzaNews. Более 100 человек задействованы в строительстве школы на 550 мест на территории жилого комплекса «Лугометрия» в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«В трех блоках уже возведены все 3 этажа. Внутри проводится отделка. В остальных блоках продолжаются монолитные работы по железобетонным конструкциям, проводится устройство перегородок и наружных стен, монтаж труб отопления, прокладка электрического кабеля и установка вентиляции», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что строительство школы осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Работы ведутся в соответствии с графиком под еженедельным контролем заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Светланы Кругловой», — подчеркивается в сообщении.


