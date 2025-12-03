14:17:31 Среда, 3 декабря
Жителей Пензенской области предупредили о новой схеме мошенничества

10:03 | 03.12.2025 | Криминал

Пенза, 3 декабря 2025. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денежных средств и дестабилизация обстановки на территории субъекта федерации.

Жителей Пензенской области предупредили о новой схеме мошенничества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что в настоящее время жителям Пензенской области поступают телефонные звонки от неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной налоговой службы и регионального УФСБ с сообщением о необходимости уточнения данных в рамках налоговой декларации. В процессе разговора злоумышленники требуют сообщить код, присланный в виде SMS-сообщения, который в действительности является паролем для регистрации в приложении «Финуслуги» и позволяет оформить кредиты в банковских организациях, незаконно получить денежные средства. В последующем для возврата похищенного преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в тексте.


Актуальное

