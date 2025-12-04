00:15:28 Пятница, 5 декабря
В Пензе прошел рейд по выявлению граждан, не вставших на воинский учет

18:13 | 04.12.2025 | Общество

Пенза, 4 декабря 2025. PenzaNews. Представители военного следственного отдела СКР по Пензенскому гарнизону совместно с сотрудниками Госавтоинспекции при поддержке бойцов ОМОН «Страж» регионального управления Росгвардии провели в Пензе очередной рейд по выявлению граждан, не вставших на воинский учет.

В Пензе прошел рейд по выявлению граждан, не вставших на воинский учет

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Как указано в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области, на этот раз сотрудники правоохранительных ведомств инициировали проверку автомобилистов.

«Работа велась на территории Октябрьского района Пензы. [...] Для сверки документов были остановлены около 80 водителей. В паспортах 10 человек, получивших гражданство РФ, отсутствовала отметка о постановке на воинский учет. Им были выданы повестки в военный комиссариат для уточнения данных», — говорится в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в октябре 2025 года прошел рейд по четырем ночным развлекательным заведениям Пензы, в ходе которого 15 гражданам были вручены повестки для явки в военкоматы с целью постановки на воинский учет и уточнения данных.

Аналогичный рейд состоялся в сентябре. Тогда было выписано 12 повесток.


