Житель Пензы лишился более 400 тыс. рублей при попытке заработать на инвестициях

09:19 | 03.12.2025 | Криминал

Пенза, 3 декабря 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1984 года рождения лишился более 400 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который предложил собеседнику заработать на инвестициях.

Житель Пензы лишился более 400 тыс. рублей при попытке заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Следуя указаниям злоумышленника, пензенец установил на свой телефон «специальное приложение». [...] В течение месяца пензенец зачислил в приложение более 400 тыс. рублей, ожидая получения прибыли. Однако денег мужчина так и не дождался, а звонивший перестал выходить на связь. После этого потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — сказано в пресс-релизе.


