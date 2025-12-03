Умерла ветеран пензенского здравоохранения Лариса Тихонова Общество

Пенза, 3 декабря 2025. PenzaNews. Ветеран пензенского здравоохранения, бывший главврач городского противотуберкулезного диспансера, заслуженный врач РСФСР Лариса Тихонова скончалась на 89-м году жизни.

«Лариса Александровна [Тихонова] родилась 4 апреля 1937 года в городе Пензе. После окончания Куйбышевского медицинского института вернулась в родной город, работала врачом-фтизиатром в противотуберкулезном диспансере, затем более 30 лет — главным врачом городского противотуберкулезного диспансера. Фтизиатрия стала для Ларисы Александровны делом всей жизни, коллеги вспоминают ее как замечательного человека, талантливого руководителя, организатора, грамотного, квалифицированного специалиста. Глубокие знания, огромный практический опыт, внимание к деталям и ответственное отношение к делу позволили Ларисе Александровне стать одним из лучших диагностов в области фтизиатрии», — говорится в некрологе, размещенном на сайте министерства здравоохранения Пензенской области.

В нем отмечается, что под руководством Ларисы Тихоновой выросло не одно поколение пензенских врачей-фтизиатров, после выхода на пенсию она продолжила работать в должности врача-пульмонолога в больнице №1.

В тексте указано, что она была награждена орденом «Знак Почета», имела звание ветерана труда.

«Коллектив министерства здравоохранения Пензенской области, медицинская общественность выражают глубокие слова соболезнования родным и близким Ларисы Александровны», — сказано в некрологе.

В тексте уточняется, что прощание с покойной пройдет в церкви Митрофана Воронежского на улице Водопьянова в Пензе в предстоящий четверг, 4 декабря, в 10.30.