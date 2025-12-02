Авиарейсы из Пензы в Краснодар и Сочи, а также из Санкт-Петербурга и Минвод в Пензу вошли в число субсидируемых Общество

Пенза, 2 декабря 2025. PenzaNews. Авиарейсы из Пензы в Краснодар и Сочи, а также из Санкт-Петербурга и Минеральных вод в Пензу вошли в число субсидируемых в 2026 году. Это следует из данных, размещенных на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Согласно представленной информации, маршруты из Пензы в Краснодар и Сочи, полеты по которым будет выполнять авиакомпания «Азимут», с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря будут софинансироваться Пензенской областью в размере 61%, с 1 по 31 мая и с 1 по 30 сентября — в размере 95%.

Рейсы из Санкт-Петербурга в Пензу, осуществляемые «Аэрофлотом», с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря будут софинансироваться Пензенской областью в размере 61%, с 1 мая по 30 сентября — в размере 95%.

Маршрут из Минеральных Вод в Пензу, полеты по которому выполняет «Азимут», с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря будут софинансироваться Пензенской областью в размере 61%, с 1 по 31 мая и с 1 по 30 сентября — в размере 95%.