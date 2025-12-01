01:40:21 Вторник, 2 декабря
Врачи пензенской областной больницы спасли жизнь пациентке с осложненной аневризмой кровеносного сосуда головного мозга

14:00 | 01.12.2025 | Медицина

Пенза, 1 декабря 2025. PenzaNews. Бригада врачей в составе сосудистых хирургов, нейрохирургов, анестезиологов и операционных медсестер пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко спасла жизнь пациентке 1956 года рождения с осложненной аневризмой кровеносного сосуда головного мозга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

Врачи пензенской областной больницы спасли жизнь пациентке с осложненной аневризмой кровеносного сосуда головного мозга

Фото: Health.pnzreg.ru

«С диагнозом «Субарахноидальное кровоизлияние, артериальная аневризма средней мозговой артерии плюс сопутствующие заболевания (артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца)» и в тяжелом состоянии с грубыми неврологическими дефицитами женщина поступила в приемное отделение областной больницы», — сказано в тексте.

Как уточнил руководитель сосудистого центра пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Михаил Краснов, первичная диагностика была проведена в больнице №6 имени Г.А. Захарьина.

«По показаниям пациентка была переведена в нашу больницу, где после проведенных диагностических исследований у нее выявлены сложная мешотчатая аневризма средней мозговой артерии и тромб в глубоких венах нижней конечности», — пояснил он.

Михаил Краснов сообщил, что сначала сосудистым хирургом Сергеем Депутатовым была проведена пликация вены: он вручную сделал прошивание сосуда, чтобы обнаруженный в ходе обследования тромб не вызвал тромбоэмболию легочной артерии.

По словам руководителя сосудистого центра, второй этап подразумевал выключение аневризмы, бригада врачей работала коагулятором, чтобы сформировать ножку аневризмы и наложить на нее клипсу, в это время бригада специалистов под руководством врача анестезиолога-реаниматолога Николая Умнова регулировала уровень жизненных показателей, включая артериальное давление.

«Я еще раз хочу подтвердить, что успех операции зависит от многих факторов — правильной оценки состояния пациента, учета всех отягощающих факторов, выбранной тактики проведения вмешательства, наличия необходимого оборудования и, самое главное, опыта, знаний и навыков врачей, которые одним микродвижением спасают жизни. Хирургия одного движения — так можно назвать операцию, которую мы провели и проводим, благодаря возможностям, которые нам обеспечили национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья», — сказал Михаил Краснов, слова которого приводятся в сообщении.

В тексте уточняется, что на сегодняшний день пациентка находится в удовлетворительном состоянии, чувствует себя неплохо и при передвижении может обходиться без посторонней помощи.


