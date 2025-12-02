Евгений Михалев назначен замминистра ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области ЖКХ

Пенза, 2 декабря 2025. PenzaNews. Евгений Михалев назначен заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«На сегодняшнем заседании правительства Пензенской области представил нового заместителя министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Евгения Викторовича Михалева. Имея квалификацию инженера-эколога, ранее он трудился на разных должностях в региональном управлении Росприроднадзора, прошел путь от главного специалиста до начальника управления [благоустройства] в областном министерстве ЖКХ и ГЗН», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 2 декабря.

«Делаем ставку на внутренние кадры, чтобы каждый, кто честно и добросовестно работает в органах власти, знал, что у него есть шанс занять вышестоящую должность. Пожелал Евгению Викторовичу успехов в решении новых задач», — добавил Олег Мельниченко.