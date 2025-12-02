Семейная ссора в Нижнеломовском районе закончилась стрельбой из ружья Криминал

Пенза, 2 декабря 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Нижнеломовского района Пензенской области, который во время семейной ссоры стрелял в направлении супруги из ружья.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, между мужчиной и сыном произошел конфликт, в который вмешалась супруга подозреваемого.

«Это вызвало гнев мужчины, который схватил ружье и выстрелил рядом с женщиной, угрожая ей убийством. Испугавшись, она выбежала из дома, но злоумышленник последовал за ней и произвел еще один выстрел в ее направлении», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что соседи, услышав выстрелы и крики женщины, позвонили в полицию.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого и изъяли у него оружие и патроны», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».