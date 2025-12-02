16:20:36 Вторник, 2 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Семейная ссора в Нижнеломовском районе закончилась стрельбой из ружья

09:31 | 02.12.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 2 декабря 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Нижнеломовского района Пензенской области, который во время семейной ссоры стрелял в направлении супруги из ружья.

Семейная ссора в Нижнеломовском районе закончилась стрельбой из ружья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, между мужчиной и сыном произошел конфликт, в который вмешалась супруга подозреваемого.

«Это вызвало гнев мужчины, который схватил ружье и выстрелил рядом с женщиной, угрожая ей убийством. Испугавшись, она выбежала из дома, но злоумышленник последовал за ней и произвел еще один выстрел в ее направлении», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что соседи, услышав выстрелы и крики женщины, позвонили в полицию.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого и изъяли у него оружие и патроны», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».


Читайте также
В Белинском на базе техникума открыта лаборатория «Технология производства и стандартизация продукции пчеловодства» В Сердобском районе мужчина несколько раз ударил супругу штыковой лопатой
Житель Пензенской области стал жертвой мошенничества при заказе оптовой партии электронных сигарет и никотиносодержащей жидкости В Спасском районе женщина угрожала приятельнице убийством, возбуждено уголовное дело
В Тамале женщина-водитель сбила пожилого велосипедиста В Пензенской области столкнулись два большегруза, один из водителей погиб
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама