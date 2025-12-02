Двое жителей Лунинского района обвиняются в краже денег со счета участника СВО Криминал

Пенза, 2 декабря 2025. PenzaNews. Двое жителей Лунинского района Пензенской области — 32-летний мужчина и 33-летняя женщина — предстанут перед судом по обвинению в краже денег со счета участника специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«По версии следствия, в июле 2025 года обвиняемый, зная, что 58-летний житель Сердобского района желает заключить контракт с министерством обороны Российской Федерации, убедил его заключить фиктивный брак с ранее не знакомой ему 33-летней жительницей Лунинского района. За вступление в брак обвиняемый предложил женщине 70 тыс. рублей, на что она согласилась. За несколько дней до отбытия в воинскую часть между 58-летним мужчиной и обвиняемой был зарегистрирован брак. После подписания контракта женщина получила от «мужа» банковскую карту, на которую впоследствии поступили предусмотренные законом выплаты. Банковскую карту женщина передала обвиняемому. Получив ее в незаконное пользование, он снял со счета денежные средства потерпевшего и расплачивался за покупки в магазинах через эквайринговый терминал», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что спустя почти месяц после заключения брака военнослужащий погиб при выполнении задач СВО.

«В результате преступных действий обвиняемых потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму более 830 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в ходе предварительного следствия обвиняемые признали вину.

«Уголовное дело направлено в Лунинский районный суд Пензенской области для рассмотрения по существу», — говорится в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что ранее по результатам рассмотрения судом иска прокурора Лунинского района брак между обвиняемой и военнослужащим был признан фиктивным и расторгнут.