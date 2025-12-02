«Единая Россия» объединяет активных и неравнодушных людей, готовых менять реальность к лучшему — Олег Мельниченко Общество

Пенза, 2 декабря 2025. PenzaNews. «Единая Россия» объединяет активных и неравнодушных людей, готовых менять реальность к лучшему. Такое мнение выразил секретарь пензенского регионального отделения партии, губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«24 года назад, 1 декабря 2001 года, была создана всероссийская партия «Единая Россия», которую часто называют президентской партией или партией власти. Ее главная цель — создание условий для стабильного развития страны, обеспечения ее суверенитета и улучшения качества жизни граждан. Как секретарь пензенского регионального отделения «Единой России» вижу, что партия объединяет активных и неравнодушных людей, готовых менять реальность к лучшему», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 1 декабря.

Он обратил внимание на то, что за последние 5 лет в Пензенской области благодаря партийным проектам отремонтировано 49 школ и два детских сада, построено семь новых школ, в том числе самая большая в Приволжском федеральном округе.

«В рамках народной программы открыт лабораторно-диагностический корпус пензенского областного онкологического диспансера. Обновлен парк медицинского спецтранспорта, закуплено 375 автомобилей скорой помощи», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко добавил, что в Пензе отремонтировано более 350 дворовых территорий, которыми, по его словам, «никто не занимался около 30 лет».

«Работает проект «Детский спорт», где тренеры организуют для детей активный отдых. В этом году в рамках проектов «Пензенское лето», «Детский спорт» и «Лето в городе» провели 250 мероприятий на открытых площадках, в которых участвовали почти 7 тыс. человек», — констатировал губернатор.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что авторитет «Единой России» основан на четкой патриотической позиции партии и результатах ее многолетней работы в интересах людей. Будем работать дальше, чтобы продолжать оправдывать это высокое доверие», — подчеркнул Олег Мельниченко.