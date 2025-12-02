16:21:17 Вторник, 2 декабря
В Пензе организован сбор мягких игрушек для украшения ели перед зданием онкодиспансера

13:07 | 02.12.2025 | Общество

Пенза, 2 декабря 2025. PenzaNews. Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики объявил сбор мягких игрушек для украшения живой ели перед зданием онкодиспансера. Это следует из сообщения, размещенного на сайте правительства Пензенской области.

В Пензе организован сбор мягких игрушек для украшения ели перед зданием онкодиспансера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Мягкие игрушки должны быть среднего размера, их можно принести в срок до 12 декабря 2025 года по адресу: Пенза, проспект Строителей, 2», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также жители города могут подготовить поздравительные новогодние открытки и письма для пациентов и врачей онкологического диспансера.

«Впервые мероприятие прошло в 2024 году и имело большое количество добрых отзывов не только от пациентов, но и от медицинского персонала и посетителей диспансера. Большая живая ель во дворе больницы, на которую выходят десятки окон, была украшена разноцветными, яркими и забавными мягкими игрушками. Новогоднее дерево радовало всех почти три месяца, создавая праздничное настроение, вызывая радость и искренние улыбки», — отмечается в сообщении.


