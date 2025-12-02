В Пензе организован сбор мягких игрушек для украшения ели перед зданием онкодиспансера Общество

Пенза, 2 декабря 2025. PenzaNews. Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики объявил сбор мягких игрушек для украшения живой ели перед зданием онкодиспансера. Это следует из сообщения, размещенного на сайте правительства Пензенской области.

«Мягкие игрушки должны быть среднего размера, их можно принести в срок до 12 декабря 2025 года по адресу: Пенза, проспект Строителей, 2», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также жители города могут подготовить поздравительные новогодние открытки и письма для пациентов и врачей онкологического диспансера.

«Впервые мероприятие прошло в 2024 году и имело большое количество добрых отзывов не только от пациентов, но и от медицинского персонала и посетителей диспансера. Большая живая ель во дворе больницы, на которую выходят десятки окон, была украшена разноцветными, яркими и забавными мягкими игрушками. Новогоднее дерево радовало всех почти три месяца, создавая праздничное настроение, вызывая радость и искренние улыбки», — отмечается в сообщении.