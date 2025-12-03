Ящик для отправки писем Деду Морозу установлен в отделении почты в центре Пензы Общество

Пенза, 3 декабря 2025. PenzaNews. Специальный ящик для отправки писем Деду Морозу установлен в отделении Почты России на улице Кирова в Пензе.

Фото: пресс-служба УФПС Самарской области

«До конца декабря он будет принимать новогодние послания жителей Пензы», — говорится в сообщении пресс-службы УФПС Самарской области.

В нем уточняется, что отправлять письма нужно по адресу: 162390, Вологодская область, Великий Устюг, дом Деда Мороза.

«Марку можно наклеить специальную новогоднюю, а можно и обычную, подходящую по номиналу для отправки письма по России. А если хочется получить ответ, обязательно нужно указать свой полный обратный адрес и индекс», — поясняется в пресс-релизе.

В тексте отмечается, что также письма Деду Морозу можно опустить и в обычные почтовые ящики в отделениях Почты России по всей Пензенской области.

«Если юному отправителю нужна будет помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку», — добавляется в сообщении.