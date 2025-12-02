В Пензе завершено расследование дела о травмировании монтажника при производстве работ Криминал

Пенза, 2 декабря 2025. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению заместителя директора общества с ограниченной ответственностью в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, завершено в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

«По данным следствия, 21 декабря прошлого года на строительной площадке в Октябрьском районе города Пензы заместитель директора организации, ответственный за соблюдение правил техники безопасности, допустил осуществление монтажником работ по установке башенного крана без защитной каски и страховочной привязи. Вследствие допущенных нарушений 48-летний мужчина упал с поворотной площадки крана с высоты не менее 2,9 метра, получив травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.