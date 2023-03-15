В Пензенской области в 2023 году регоператор организует проведение работ по капремонту в 360 МКД ЖКХ

Пенза, 15 марта 2023. PenzaNews. Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области организует проведение капремонта общего имущества 360 МКД в 2023 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения.

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«Благодаря этому будут улучшены условия проживания 38,6 тыс. человек», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что планируется произвести замену 77 лифтов, капитально отремонтировать 179 крыш, 66 фасадов, 55 фундаментов, а также обновить более 160 внутренних инженерных систем.

«На сегодняшний день выполнены работы по капитальному ремонту 11 многоквартирных домов», — сказано в сообщении.