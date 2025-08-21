13:24:50 Четверг, 21 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Глава Пензы потребовал, чтобы горячая вода вернулась во все дома с 25 августа

09:02 | 21.08.2025 | ЖКХ

Печать

Пенза, 21 августа 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов потребовал, чтобы горячая вода после отключений вернулась во все дома с предстоящего понедельника, 25 августа.

Глава Пензы потребовал, чтобы горячая вода вернулась во все дома с 25 августа

Фото: Penza-gorod.ru

«С 25 августа горячая вода должна быть во всех домах. Перед 1 сентября и детям, и взрослым нужно подготовиться к школе, привести себя в порядок перед новым учебным годом. У вас еще есть время, чтобы принять необходимые меры. Если не успеваете, нанимайте дополнительные бригады», — сказал он, обращаясь к представителям ресурсоснабжающих организаций в ходе заседания штаба по подготовке к отопительному сезону, которое состоялось в мэрии в минувшую среду, 20 августа.

Олег Денисов также указал на необходимость до конца текущей недели восстановить благоустройство, нарушенное в местах проведения вскрышных работ в 2024 году.

«Целый год жители смотрят на разрытия на грунтовой поверхности. При этом речь идет о работах, которые не требуют больших затрат и времени. Достаточно просто засыпать ямы щебнем и землей, чтобы обеспечить порядок и безопасность. Эта неделя крайняя, чтобы добить все хвосты», — цитирует главу Пензы пресс-служба мэрии.


Читайте также
Жительница Пензы после общения с мошенниками перевела 760 тыс. рублей на чужие счета Прокуратура Пензенской области открыла горячую линию по вопросам льготного лекарственного обеспечения
Готовность жилого фонда в Пензе к отопительному сезону превышает 80% Суд в Пензе заключил под стражу Веру Фейгину по делу о получении взятки
В Пензе выявлен факт использования иностранцем поддельного сертификата о владении русским языком Прокуратура защитила жилищные права жителя Пензы, оставшегося без попечения родителей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама