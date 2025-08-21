Глава Пензы потребовал, чтобы горячая вода вернулась во все дома с 25 августа ЖКХ

Пенза, 21 августа 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов потребовал, чтобы горячая вода после отключений вернулась во все дома с предстоящего понедельника, 25 августа.

Фото: Penza-gorod.ru

«С 25 августа горячая вода должна быть во всех домах. Перед 1 сентября и детям, и взрослым нужно подготовиться к школе, привести себя в порядок перед новым учебным годом. У вас еще есть время, чтобы принять необходимые меры. Если не успеваете, нанимайте дополнительные бригады», — сказал он, обращаясь к представителям ресурсоснабжающих организаций в ходе заседания штаба по подготовке к отопительному сезону, которое состоялось в мэрии в минувшую среду, 20 августа.

Олег Денисов также указал на необходимость до конца текущей недели восстановить благоустройство, нарушенное в местах проведения вскрышных работ в 2024 году.

«Целый год жители смотрят на разрытия на грунтовой поверхности. При этом речь идет о работах, которые не требуют больших затрат и времени. Достаточно просто засыпать ямы щебнем и землей, чтобы обеспечить порядок и безопасность. Эта неделя крайняя, чтобы добить все хвосты», — цитирует главу Пензы пресс-служба мэрии.