«ЭнергосбыТ Плюс» призвал пензенские УК своевременно подготовить внутридомовое оборудование к отопительному сезону ЖКХ

Пенза, 21 августа 2025. PenzaNews. Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») обратил внимание управляющих организаций и жителей на необходимость своевременной подготовки внутридомового оборудования к предстоящему отопительному сезону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно установленным требованиям, комплекс мероприятий предусматривает проведение гидравлических испытаний инженерных коммуникаций внутри дома, ремонтные работы, техническое обслуживание и настройку систем, гарантирующих стабильное теплоснабжение квартир. Кроме того, необходимо проверить внутридомовые теплоузлы, централизованные системы отопления, вентиляционные установки и обеспечить поверку общедомовых приборов учета», — говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем уточняется, что на данный момент 84% из 1 тыс. 868 жилых многоэтажных домов Пензы успешно выполнили опрессовку, промывку коммуникационных систем и ревизию элеваторных узлов.

«Среди социально значимых учреждений и организаций, включенных в список проверки, аналогичные мероприятия провели в 70% строений», — сказано в пресс-релизе.

Как отметил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров, завершить подготовку всех необходимых документов и технических процедур следует до 10 сентября.

«Получение паспортов готовности зданий к зиме зависит от успешного завершения технического обслуживания, подписания соответствующих бумаг о сверке финансовых обязательств и отсутствия долгов перед ресурсоснабжающей организацией», — сказал Павел Овчаров, слова которого приводятся в сообщении.