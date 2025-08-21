13:24:57 Четверг, 21 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

«ЭнергосбыТ Плюс» призвал пензенские УК своевременно подготовить внутридомовое оборудование к отопительному сезону

12:14 | 21.08.2025 | ЖКХ

Печать

Пенза, 21 августа 2025. PenzaNews. Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») обратил внимание управляющих организаций и жителей на необходимость своевременной подготовки внутридомового оборудования к предстоящему отопительному сезону.

«ЭнергосбыТ Плюс» призвал пензенские УК своевременно подготовить внутридомовое оборудование к отопительному сезону. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно установленным требованиям, комплекс мероприятий предусматривает проведение гидравлических испытаний инженерных коммуникаций внутри дома, ремонтные работы, техническое обслуживание и настройку систем, гарантирующих стабильное теплоснабжение квартир. Кроме того, необходимо проверить внутридомовые теплоузлы, централизованные системы отопления, вентиляционные установки и обеспечить поверку общедомовых приборов учета», — говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем уточняется, что на данный момент 84% из 1 тыс. 868 жилых многоэтажных домов Пензы успешно выполнили опрессовку, промывку коммуникационных систем и ревизию элеваторных узлов.

«Среди социально значимых учреждений и организаций, включенных в список проверки, аналогичные мероприятия провели в 70% строений», — сказано в пресс-релизе.

Как отметил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров, завершить подготовку всех необходимых документов и технических процедур следует до 10 сентября.

«Получение паспортов готовности зданий к зиме зависит от успешного завершения технического обслуживания, подписания соответствующих бумаг о сверке финансовых обязательств и отсутствия долгов перед ресурсоснабжающей организацией», — сказал Павел Овчаров, слова которого приводятся в сообщении.


Читайте также
Жительница Пензы после общения с мошенниками перевела 760 тыс. рублей на чужие счета Прокуратура Пензенской области открыла горячую линию по вопросам льготного лекарственного обеспечения
Готовность жилого фонда в Пензе к отопительному сезону превышает 80% Суд в Пензе заключил под стражу Веру Фейгину по делу о получении взятки
В Пензе выявлен факт использования иностранцем поддельного сертификата о владении русским языком Прокуратура защитила жилищные права жителя Пензы, оставшегося без попечения родителей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама