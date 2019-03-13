Житель Лунинского района попал в больницу с ранением в живот Происшествия

Лунино, 13 марта 2019. PenzaNews. 44-летний житель села Танеевка Лунинского района Пензенской области госпитализирован с ножевым ранением в живот после ссоры со знакомым.

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«При проверке сотрудники следственно-оперативной группы установили, что в ночное время в ходе распития спиртного и возникшей ссоры односельчанина ударил ножом в область живота 40-летний хозяин дома, привлекавшийся ранее к уголовной ответственности. Полицейские его задержали», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый признался в совершении преступления.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», — добавили в управлении.