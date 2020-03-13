Проверка организована по факту нападения собаки на ребенка в Бессоновке Происшествия

Пенза, 13 марта 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту нападения собаки на ребенка в селе Бессоновка Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 11 марта на улице Борисовой в Бессоновке собака напала на мальчика 2013 года рождения, причинив ему повреждения на руках, ногах и животе. По предварительным данным, госпитализация малолетнему не потребовалась. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в рамках проверки устанавливается хозяин собаки, выясняются все обстоятельства произошедшего, а также тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка.