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В Пензе вступил в силу приговор по делу о ДТП, в котором пострадал ребенок

09:39 | 20.04.2020 | Происшествия

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Пенза, 20 апреля 2020. PenzaNews. Приговор по уголовному делу о ДТП, произошедшем на улице Кирова в Пензе 30 сентября 2019 года, в результате которого пострадала 13-летняя девочка, пересекавшая проезжую часть по пешеходному переходу, вступил в законную силу.

В Пензе вступил в силу приговор по делу о ДТП, в котором пострадал ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в феврале Ленинский районный суд города назначил водителю автомобиля «Chevrolet Niva» наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на один год, а также взыскал компенсацию морального вреда в сумме 450 тыс. рублей.

«Не оспаривая вины в совершении преступления и фактические обстоятельства дела, осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке в части гражданского иска. Он просил снизить размер исковых требований до 200 тыс. рублей. В соответствии с позицией прокурора, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а жалобу осужденного — без удовлетворения», — сказала собеседница агентства.

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