Урологи больницы имени Н.Н. Бурденко впервые в Пензенской области провели гибридную операцию по удалению крупного камня из мочеточника Медицина

Пенза, 6 ноября 2025. PenzaNews. Врачи отделения урологии №1 пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко под руководством заслуженного врача РФ Михаила Миронова впервые в регионе провели гибридную операцию по удалению 74-летней пациентке крупного камня из мочеточника, длительно стоящего на фоне перегиба и сдавления мочеточника сосудами. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

Как уточнил Михаил Миронов, выполнение стандартного трансуретрального лазерного дробления камня во время операции не представилось возможным из-за перегиба мочеточника и невозможности подвести ни ригидный, ни гибкий эндоскоп.

«Интраоперационно было принято решение о переходе на лапароскопический вариант вмешательства», — пояснил он.

Врач добавил, что в ходе операции мочеточник был освобожден из рубцово-измененных тканей и ликвидировано сдавление его сосудами.

«Из-за утолщения стенки мочеточника на фоне воспаления его стенки определить положение камня после его миграции было сложно, поэтому для его обнаружения в разрез стенки лоханки был проведен тонкий фиброуретеронефроскоп, который позволил выполнить инспекцию полостной системы почки и мочеточника», — отметил Михаил Миронов.

Он уточнил, что в результате камень был удален, а мочеточник дренирован внутренним стентом.

Михаил Миронов подчеркнул, что послеоперационный период протекал без осложнений, после 5 дней в стационаре пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии.