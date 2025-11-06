18:10:19 Четверг, 6 ноября
Урологи больницы имени Н.Н. Бурденко впервые в Пензенской области провели гибридную операцию по удалению крупного камня из мочеточника

16:22 | 06.11.2025 | Медицина

Пенза, 6 ноября 2025. PenzaNews. Врачи отделения урологии №1 пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко под руководством заслуженного врача РФ Михаила Миронова впервые в регионе провели гибридную операцию по удалению 74-летней пациентке крупного камня из мочеточника, длительно стоящего на фоне перегиба и сдавления мочеточника сосудами. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

Урологи больницы имени Н.Н. Бурденко впервые в Пензенской области провели гибридную операцию по удалению крупного камня из мочеточника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как уточнил Михаил Миронов, выполнение стандартного трансуретрального лазерного дробления камня во время операции не представилось возможным из-за перегиба мочеточника и невозможности подвести ни ригидный, ни гибкий эндоскоп.

«Интраоперационно было принято решение о переходе на лапароскопический вариант вмешательства», — пояснил он.

Врач добавил, что в ходе операции мочеточник был освобожден из рубцово-измененных тканей и ликвидировано сдавление его сосудами.

«Из-за утолщения стенки мочеточника на фоне воспаления его стенки определить положение камня после его миграции было сложно, поэтому для его обнаружения в разрез стенки лоханки был проведен тонкий фиброуретеронефроскоп, который позволил выполнить инспекцию полостной системы почки и мочеточника», — отметил Михаил Миронов.

Он уточнил, что в результате камень был удален, а мочеточник дренирован внутренним стентом.

Михаил Миронов подчеркнул, что послеоперационный период протекал без осложнений, после 5 дней в стационаре пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии.


