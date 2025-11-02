19:39:26 Воскресенье, 2 ноября
ДТП в Кузнецком районе унесло жизни двух человек

11:13 | 02.11.2025 | Происшествия

Пенза, 2 ноября 2025. PenzaNews. Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения автомобилей «Ford Focus», «Renault Duster» и «Lada Priora» в Кузнецком районе Пензенской области.

ДТП в Кузнецком районе унесло жизни двух человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на восточном подъезде к Кузнецу 1 ноября, за рулем автомобиля «Ford» находился мужчина 2000 года рождения, «Renault» управлял водитель 1961 года рождения, автомашиной «Lada» — мужчина 1984 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Ford Focus» и пассажир автомобиля «Lada Priora» – женщина 1985 года рождения от полученных телесных повреждений скончались в медицинском учреждении», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что водитель автомобиля «Lada Priora», его пассажирка – девочка 2010 года рождения и пассажирка «Ford Focus» 2004 года рождения были госпитализированы.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.


Актуальное

