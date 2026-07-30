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Логистический центр под Пензой рано утром атаковали 15 БПЛА, еще несколько удалось сбить на подлете к городу — губернатор

14:18 | 30.07.2026 | Происшествия

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Пенза, 30 июля 2026. PenzaNews. 15 БПЛА достигли логистического центра под Пензой в ходе вражеской атаки рано утром 30 июля, еще несколько удалось сбить на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Логистический центр под Пензой рано утром атаковали 15 БПЛА, еще несколько удалось сбить на подлете к городу — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Несколько БПЛА удалось сбить на подлете к городу, однако 15 достигли логистического центра», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс».

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что во время ликвидации последствий вражеской атаки некоторые граждане снимали происходящее на телефоны.

«Хочется верить, что они делали это без злого умысла и намерения распространять видеозаписи. Еще раз напоминаю, что обнародование подобных кадров недопустимо. Противник отслеживает информацию в публичном пространстве. Любые материалы могут быть использованы против наших людей, нашего региона и нашей страны», — подчеркнул губернатор.


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