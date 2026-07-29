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Пензенский «Горводоканал» ввел в эксплуатацию станцию углевания воды

09:24 | 29.07.2026 | ЖКХ

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Пенза, 29 июля 2026. PenzaNews. Пензенский «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») ввел в эксплуатацию станцию углевания воды, строительство которой предусмотрено инвестиционной программой организации по повышению энергетической и экологической эффективности, в торжественном запуске объекта принял участие губернатор Олег Мельниченко.

Пензенский «Горводоканал» ввел в эксплуатацию станцию углевания воды

Фото: Pnzreg.ru

«Этот объект нужен, чтобы в сезон аномальной жары и цветения сине-зеленых водорослей сохранить качество воды, поступающей из Сурского водохранилища в дома жителей Пензы и Заречного. Суть технологии в том, чтобы перед основными этапами очистки добавлять в воду специальный угольный раствор. Он нейтрализует химические соединения, которые не удается задерживать с помощью обычных фильтров», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувший вторник, 28 июля.

Фото: Pnzreg.ru

Он обратил внимание на то, что на протяжении последних 4 лет ведется работа по оздоровлению экосистемы Сурского водохранилища.

«Ежегодный запуск более 400 тыс. мальков белого амура и толстолобика ведет к тому, что цветение воды снижается, причем заметно, значит, восстанавливается естественный биоценоз. А после процедуры углевания вода будет еще более чистой», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко подчеркнул, что от состояния воды зависит здоровье человека.

«Шаг за шагом мы делаем все больше, чтобы население Пензенской области получало качественную воду. Среди наиболее крупных проектов — станции очистки и обезжелезивания воды в Кузнецке. Также принято решение о реконструкции очистных сооружений в Пензе, которые эксплуатируются уже полвека — с 1976 года», — написал глава региона.


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