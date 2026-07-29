В мэрии Пензы обсудили ход гидравлических испытаний ЖКХ

Пенза, 29 июля 2026. PenzaNews. Ход гидравлических испытаний стал одной из главных тем заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду, состоявшегося в мэрии Пензы.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

Его итоги глава города Олег Денисов прокомментировал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Процесс неизбежный, обязательный, но из-за отключения ГВС люди сталкиваются с неудобствами, которые нельзя сбрасывать со счетов. Дискомфорт нужно свести к минимуму. Поставил задачу перед ресурсниками повысить оперативность работ, чтобы вода к потребителям возвращалась раньше заявленных сроков», — написал он.

Олег Денисов обратил внимание на то, что в целом динамика по опрессовке улучшается.

«За неделю процент по жилому фонду увеличился с 65% до 70%. Опрессовано 100% учреждений культуры, спорта, социальной сферы. Среди объектов образования осталось всего два детских сада, расположенных в МКД», — уточнил он.

Глава Пензы призвал управляющие компании и товарищества собственников жилья поторопиться с оформлением документов о готовности к отопительному периоду.

«Главная цель всех наших усилий — чтобы тепло дошло до каждой квартиры. Жители должны быть уверены, что когда включат отопление, оно придет в их дома. Именно обслуживающие организации отвечают за то, чтобы внутридомовые инженерные системы были готовы к сезону. Если кто-то с этой задачей вовремя не справится, последствия будут юридическими», — подчеркнул Олег Денисов.