Александр Овечкин в Пензенской области посетил завод, на котором выпускают продукцию «Индилайт» Экономика

Пенза, 30 июля 2026. PenzaNews. Российский хоккеист Александр Овечкин, являющийся амбассадором бренда «Индилайт», в ходе визита в Пензенскую область посетил расположенный в Нижнеломовском районе завод глубокой переработки индейки группы компаний «Дамате».

Фото: Pnzreg.ru

Он осмотрел производственные площади предприятия вместе с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко и председателем совета директоров ГК «Дамате» Наумом Бабаевым.

«Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции из мяса индейки: колбасы, ветчину, сосиски, сыровяленые деликатесы. [...] На сегодняшний день предприятие имеет разрешение на поставки продукции в более чем 60 стран мира. [...] За прошлый год «Дамате» нарастила экспорт в целом на 25%, в государства Африки — в 2 раза, в страны СНГ — в 4. «Дамате» начала поставлять продукцию в Сингапур, стала первой российской компанией, которая реализует индейку на Филиппины, и единственным в мире поставщиком индейки в Малайзию», — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области.

В нем добавляется, что мощность предприятия рассчитана на производство 303 тонн продукции в сутки.

«В 2025 году завод произвел более 31 тыс. тонн продукции, что на 21% больше, чем годом ранее», — отмечается в тексте.