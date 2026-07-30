Команды из регионов ПФО и ЛНР примут участие в военно-патриотических сборах «Гвардеец» в Пензенской области Общество

Пенза, 30 июля 2026. PenzaNews. Команды 14 регионов Приволжского федерального округа и Луганской народной республики примут участие в юнармейских военно-патриотических сборах ПФО «Гвардеец», которые пройдут в Пензенской области с 1 по 21 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

Фото: Pnzreg.ru

«В течение трех недель участников ждет насыщенная программа, они будут изучать основные военные дисциплины, знакомиться с современными образцами вооружения и боевой техники. В рамках военной подготовки для участников будут организованы профориентационные встречи с представителями силовых структур Пензенской области, учебные занятия по управлению БПЛА, общая военная подготовка, занятия по парашютной подготовке и выездные полевые занятия на полигоне. Также запланированы мероприятия по предметам общевойсковой подготовки: разборка и сборка автомата, выполнение первого (начального) упражнения стрельб, строевая подготовка и спортивные игры», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что программой сборов также предусмотрен культурно-досуговый блок.

«Молодые люди расскажут о своей малой родине. Также пройдут встречи с Героями Российской Федерации, различные экскурсии», — отмечается в сообщении.