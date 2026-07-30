Двое жителей Подмосковья подозреваются в серии краж одежды из магазинов Пензы Криминал

Пенза, 30 июля 2026. PenzaNews. Двое жителей Московской области 1994 и 2002 годов рождения подозреваются в краже одежды на сумму более 300 тыс. рублей из магазинов, расположенных в разных районах Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«В ходе допроса задержанные признались в содеянном и рассказали, что приехали в Пензу с целью навестить знакомого. Однако, находясь на территории нашего города, решили, что, совершив преступления вдали от дома, их будет сложнее изобличить. Во всех случаях сообщники действовали по одной схеме. Один из них набирал одежду и заходил в примерочную, где, сложив похищенное в сумки, ожидал, когда подельник подаст сигнал о том, что охранник отвлекся. После этого злоумышленники проносили товар мимо кассы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что часть похищенного подозреваемые продали неизвестным, остальное было изъято сотрудниками полиции, по фактам краж возбуждены уголовные дела.