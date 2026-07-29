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«Ростелеком» поддержал семейный праздник в ЖК «Лугометрия» в Пензе

17:00 | 29.07.2026 | Общество

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Пенза, 29 июля 2026. PenzaNews. «Ростелеком» выступил партнером семейного праздника, организованного застройщиком «Территория жизни» в жилом комплексе «Лугометрия» в Пензе.

«Ростелеком» поддержал семейный праздник в ЖК «Лугометрия» в Пензе

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» провел для детей чемпионат по настольной игре «Безопасный интернет». В турнире участвовали три команды по шесть человек. Ребята передвигали фишки по игровому полю и отвечали на вопросы по кибербезопасности. По итогам игры определились игроки, набравшие за правильные ответы наибольшее количество баллов. Победителям провайдер вручил школьные рюкзаки и комплекты игры, а остальным участникам — наборы для рисования», — говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В нем добавляется, что вечером был устроен кинопоказ.

«Зрители посмотрели первый эпизод исторической драмы «Челюскин. Первые» из видеотеки Wink. Сериал основан на реальных событиях — истории спасения экипажа советского парохода «Челюскин», — уточняется в тексте.

В нем указано, что также на бульваре микрорайона состоялся турнир на знание исторических фактов из мира музыки и кино, победители которого получили призы от партнера мероприятия.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, для компании важно не только обеспечивать микрорайон интернетом, но и принимать участие в местных мероприятиях.

«Настольная игра «Безопасный интернет» помогает детям на практике освоить правила цифровой гигиены, а вечерний летний кинопоказ — собрать всю семью у большого экрана за хорошим фильмом из видеотеки Wink. Такая практика нравится жителям, и «Ростелеком» ценит их мнение», — сказал Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.


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