После атаки на склад Wildberries под Пензой перестроены логистические цепочки Экономика

Пенза, 30 июля 2026. PenzaNews. Логистические цепочки перестроены после атаки на склад Wildberries в Пензенской области, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

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«Из-за атаки на складе компании в Пензе возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. К сожалению, есть пострадавший, ему оказана необходимая медицинская помощь. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что вражеские беспилотники атаковали склад Wildberries, было эвакуировано порядка 200 сотрудников, по предварительной информации, есть один пострадавший.

На территории склада возник пожар.

Глава Пензы Олег Денисов сообщил, что задымление в связи с пожаром на складе Wildberries может двигаться в сторону областного центра, при возникновении едкого запаха жителям рекомендуется закрыть окна и поменьше находиться на улице.