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Еще три проекта из Пензенской области получат гранты по итогам конкурса инициатив родительских сообществ общества «Знание»

15:04 | 29.07.2026 | Образование

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Пенза, 29 июля 2026. PenzaNews. Еще три проекта из Пензенской области получат гранты в общем объеме около 5 млн. рублей по итогам конкурса инициатив родительских сообществ российского общества «Знание». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

Еще три проекта из Пензенской области получат гранты по итогам конкурса инициатив родительских сообществ общества «Знание». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С учетом ранее отобранных инициатив в регионе будут воплощены семь проектов, общий объем грантовой поддержки составит почти 10 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в число получателей дополнительных грантов вошли два пензенских учреждения — школа №60, которой будет выделено 2 млн. рублей на проект «Открытый актовый зал», и лицей №14, выигравший 911,9 тыс. рублей на эколабораторию «Вырастим вместе», а также школа №221 Заречного, которой полагается 2 млн. рублей на проект «Сад Победы».

«Финансовые средства будут доведены до получателей до 31 августа. Проекты необходимо будет реализовать до 15 ноября 2026 года», — отмечается в сообщении.


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