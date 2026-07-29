Еще три проекта из Пензенской области получат гранты по итогам конкурса инициатив родительских сообществ общества «Знание» Образование

Пенза, 29 июля 2026. PenzaNews. Еще три проекта из Пензенской области получат гранты в общем объеме около 5 млн. рублей по итогам конкурса инициатив родительских сообществ российского общества «Знание». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

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«С учетом ранее отобранных инициатив в регионе будут воплощены семь проектов, общий объем грантовой поддержки составит почти 10 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в число получателей дополнительных грантов вошли два пензенских учреждения — школа №60, которой будет выделено 2 млн. рублей на проект «Открытый актовый зал», и лицей №14, выигравший 911,9 тыс. рублей на эколабораторию «Вырастим вместе», а также школа №221 Заречного, которой полагается 2 млн. рублей на проект «Сад Победы».

«Финансовые средства будут доведены до получателей до 31 августа. Проекты необходимо будет реализовать до 15 ноября 2026 года», — отмечается в сообщении.