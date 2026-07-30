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Житель Пензенской области подозревается в публичном оправдании терроризма

12:03 | 30.07.2026 | Криминал

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Пенза, 30 июля 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 1976 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Житель Пензенской области подозревается в публичном оправдании терроризма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемый, являясь антироссийски настроенным лицом, не поддерживающим проведение специальной военной операции на территории Украины, разместил в сети интернет материалы, содержащие признаки оправдания деятельности проукраинской террористической организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом регионального УФСБ, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования.


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