Водитель, проехавший по полю с подсолнечником в Пензенской области, привлечен к административной ответственности Происшествия

Пенза, 29 июля 2026. PenzaNews. Водитель, проехавший на автомобиле по полю с подсолнечником в Лунинском районе Пензенской области, привлечен к административной ответственности ч. 2, 3 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

«В дежурную часть МО МВД России «Лунинский» поступило сообщение от владельца сельскохозяйственных угодий о том, что участок поля с подсолнухами был поврежден неизвестным под управлением транспортным средством. Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили водителя автомобиля. Им оказался местный житель 1986 года рождения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, как пояснил мужчина, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил отправиться на водоем искупаться.

«В пути следования он оказался на территории подсолнечного поля, где повредил сельскохозяйственные культуры путем проезда по ним. Гражданину так и не удалось искупаться, так как, не справившись с управлением, он допустил съезд в овраг. Не сумев выбраться, злоумышленник оставил транспортное средство на месте происшествия и отправился пешком домой», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что мужчине предстоит возместить ущерб, причиненный владельцу поля, в размере 400 тыс. рублей.