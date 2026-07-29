18:10:20 Среда, 29 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Водитель, проехавший по полю с подсолнечником в Пензенской области, привлечен к административной ответственности

16:07 | 29.07.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 29 июля 2026. PenzaNews. Водитель, проехавший на автомобиле по полю с подсолнечником в Лунинском районе Пензенской области, привлечен к административной ответственности ч. 2, 3 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

Водитель, проехавший по полю с подсолнечником в Пензенской области, привлечен к административной ответственности

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

«В дежурную часть МО МВД России «Лунинский» поступило сообщение от владельца сельскохозяйственных угодий о том, что участок поля с подсолнухами был поврежден неизвестным под управлением транспортным средством. Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили водителя автомобиля. Им оказался местный житель 1986 года рождения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, как пояснил мужчина, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил отправиться на водоем искупаться.

«В пути следования он оказался на территории подсолнечного поля, где повредил сельскохозяйственные культуры путем проезда по ним. Гражданину так и не удалось искупаться, так как, не справившись с управлением, он допустил съезд в овраг. Не сумев выбраться, злоумышленник оставил транспортное средство на месте происшествия и отправился пешком домой», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что мужчине предстоит возместить ущерб, причиненный владельцу поля, в размере 400 тыс. рублей.


Читайте также
В Пензе посетитель магазина украл спиртное почти на 30 тыс. рублей Олег Мельниченко в Нижнеломовском районе оценил ремонт социально важных объектов и открыл детскую модельную библиотеку
Прокуратура начала проверку по факту гибели 16-летнего водителя питбайка в ДТП под Пензой Олег Мельниченко посетил Мокшанский район
В ДТП под Пензой погиб несовершеннолетний водитель питбайка Пензенская делегация приняла участие в мероприятиях, посвященных годовщине Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама