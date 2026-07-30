Олег Мельниченко назвал атаку на склад Wildberries под Пензой свидетельством агрессивной фашистской сущности украинского режима Происшествия

Пенза, 30 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назвал атаку БПЛА на склад Wildberries под Пензой и его работников, среди которых много женщин и молодежи, очередным свидетельством агрессивной фашистской сущности украинского режима и его пособников.

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«Еще раз подчеркну, что склад Wildberries — это объект гражданской инфраструктуры. Атака на него и на мирных жителей – работников предприятия, среди которых, кстати, много женщин и молодых людей, нашей молодежи, — очередное свидетельство агрессивной фашистской сущности украинского режима и его пособников. Это яркое проявление того, что киевские подонки не считаются ни с чем. На поле боя укрофашисты с каждым днем терпят поражения. Наша армия постоянно продвигается вперед. Противостоять нашим ребятам они не могут, поэтому они выбрали тактику террора против мирного населения по примеру своих кумиров — гитлеровцев. Их цель понятна — через трудности с бензином, логистикой доставки товаров массового потребления запугать, сломить, вызвать раскол общества, ослабить нашими же руками нашу страну. Они считают, что из-за этого мы начнем грызться между собой», — сказал Олег Мельниченко в своем видеообращении к жителям Пензенской области, которое опубликовано в его аккаунтах в соцсетях.

«Мы не имеем права дать им ни одного шанса сломить наше единство. Наши деды и прадеды, поколение победителей фашизма, штурмовавшие Берлин, не простят нам трусости, малодушия, паники, предательства, пособничества врагу. Трудности, связанные со специальной военной операцией, надо перенести с высоким человеческим достоинством. Нам в тылу намного легче, чем нашим бойцам, нашим ребятам на линии боевого соприкосновения. Надо помогать друг другу, своему государству и вооруженным силам, работать и стремиться к победе», — добавил глава региона.

Он обратил внимание на то, что российскими органами следствия фиксируется каждый факт нападения.

«Они будут предъявлены в ходе военного трибунала, нового Нюрнбергского процесса над военными преступниками – украинскими неонацистами. Он обязательно будет», — сказал губернатор.

Олег Мельниченко подчеркнул, что в такой ситуации очень важно трезво оценивать происходящее, доверять только информации из проверенных источников, не поддаваться панике, не множить слухи, которые враг сознательно распускает.

«Не действуйте ему на руку. Наша с вами общая задача — сохранить внутреннее единство, защитить свое Отечество, в том числе и в тыловой Пензенской области, помочь нашим бойцам на передовой и, конечно, четко следовать правилам безопасности. Берегите себя и своих близких! Помогайте друг другу! Как говорили наши деды и прадеды, наше поколение победителей: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» — обратился губернатор к жителям.