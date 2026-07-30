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Олег Мельниченко назвал атаку на склад Wildberries под Пензой свидетельством агрессивной фашистской сущности украинского режима

15:13 | 30.07.2026 | Происшествия

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Пенза, 30 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назвал атаку БПЛА на склад Wildberries под Пензой и его работников, среди которых много женщин и молодежи, очередным свидетельством агрессивной фашистской сущности украинского режима и его пособников.

Олег Мельниченко назвал атаку на склад Wildberries под Пензой свидетельством агрессивной фашистской сущности украинского режима. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Еще раз подчеркну, что склад Wildberries — это объект гражданской инфраструктуры. Атака на него и на мирных жителей – работников предприятия, среди которых, кстати, много женщин и молодых людей, нашей молодежи, — очередное свидетельство агрессивной фашистской сущности украинского режима и его пособников. Это яркое проявление того, что киевские подонки не считаются ни с чем. На поле боя укрофашисты с каждым днем терпят поражения. Наша армия постоянно продвигается вперед. Противостоять нашим ребятам они не могут, поэтому они выбрали тактику террора против мирного населения по примеру своих кумиров — гитлеровцев. Их цель понятна — через трудности с бензином, логистикой доставки товаров массового потребления запугать, сломить, вызвать раскол общества, ослабить нашими же руками нашу страну. Они считают, что из-за этого мы начнем грызться между собой», — сказал Олег Мельниченко в своем видеообращении к жителям Пензенской области, которое опубликовано в его аккаунтах в соцсетях.

«Мы не имеем права дать им ни одного шанса сломить наше единство. Наши деды и прадеды, поколение победителей фашизма, штурмовавшие Берлин, не простят нам трусости, малодушия, паники, предательства, пособничества врагу. Трудности, связанные со специальной военной операцией, надо перенести с высоким человеческим достоинством. Нам в тылу намного легче, чем нашим бойцам, нашим ребятам на линии боевого соприкосновения. Надо помогать друг другу, своему государству и вооруженным силам, работать и стремиться к победе», — добавил глава региона.

Он обратил внимание на то, что российскими органами следствия фиксируется каждый факт нападения.

«Они будут предъявлены в ходе военного трибунала, нового Нюрнбергского процесса над военными преступниками – украинскими неонацистами. Он обязательно будет», — сказал губернатор.

Олег Мельниченко подчеркнул, что в такой ситуации очень важно трезво оценивать происходящее, доверять только информации из проверенных источников, не поддаваться панике, не множить слухи, которые враг сознательно распускает.

«Не действуйте ему на руку. Наша с вами общая задача — сохранить внутреннее единство, защитить свое Отечество, в том числе и в тыловой Пензенской области, помочь нашим бойцам на передовой и, конечно, четко следовать правилам безопасности. Берегите себя и своих близких! Помогайте друг другу! Как говорили наши деды и прадеды, наше поколение победителей: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» — обратился губернатор к жителям.


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