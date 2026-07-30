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Уголовные дела о терактах возбуждены после атак на логистические центры Wildberries в Пензенской области и Удмуртии

11:47 | 30.07.2026 | Криминал

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Москва, 30 июля 2026. PenzaNews. Уголовные дела о терактах возбуждены в связи с атаками украинских вооруженных формирований на гражданские объекты, в том числе логистические центры Wildberries в Пензенской области и Удмуртии.

Уголовные дела о терактах возбуждены после атак на логистические центры Wildberries в Пензенской области и Удмуртии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК РФ) по фактам атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты, в том числе логистические центры в Пензенской области и Удмуртской Республике», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она напомнила, что 30 июля представители украинских вооруженных формирований нанесли удар беспилотниками по логистическому центру в Пензенской области.

«В результате атаки произошло возгорание, несколько человек пострадали», — уточнила Светлана Петренко.

Официальный представитель СКР добавила, что также украинскими националистами был атакован логистический объект в Сарапуле Удмуртской Республики.

«В очередной раз киевский режим демонстрирует безразличие и цинизм, нанося удары по местам нахождения большого количества гражданских товаров, в том числе первой необходимости. Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествия. Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этим и другим аналогичным преступлениям, будет дана уголовно-правовая оценка», — сказала Светлана Петренко.


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