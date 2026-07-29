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В Пензенской области более 76 тыс. работающих пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 августа

14:12 | 29.07.2026 | Общество

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Пенза, 29 июля 2026. PenzaNews. Страховые пенсии более чем 76 тыс. работающих пенсионеров в Пензенской области будут увеличены с 1 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы отделения СФР по региону.

В Пензенской области более 76 тыс. работающих пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Перерасчет производится автоматически — без подачи заявлений со стороны граждан. Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что размер прибавки к пенсии индивидуален и зависит от величины зарплаты пенсионера в 2025 году: чем она выше, тем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), тем выше сумма увеличения размера пенсии.

«При этом максимальная прибавка может составлять три пенсионных коэффициента. Стоимость одного ИПК зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию. Цена одного пенсионного коэффициента на сегодня составляет 156,76 рубля», — уточняется в сообщении.

В тексте напоминается, что с 1 января 2026 года страховые пенсии уже были проиндексированы на 7,6%.

«Помимо увеличения страховой пенсии, с 1 августа также проактивно будет проведен перерасчет размера ежемесячных выплат, установленных за счет средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Этот перерасчет связан не столько с работой пенсионера, сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году. Корректировка накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты произведена 1 тыс. получателей», — отмечается в сообщении.


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