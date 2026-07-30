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Совершена атака БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области — губернатор

06:45 | 30.07.2026 | Происшествия

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Пенза, 30 июля 2026. PenzaNews. Вражеские беспилотники совершили террористическую атаку на склад Wildberries в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Совершена атака БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области — губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в 4.28 четверга, 30 июля.

Глава региона подчеркнул, что на место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов.

«На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем», — добавил Олег Мельниченко.

Он напомнил о запрете на съемку и распространение фото- и видеокадров атаки беспилотников или ее последствий, а также работы ПВО.

«Не становитесь пособниками врага. Сохраняйте спокойствие, берегите себя и близких», — призвал губернатор Пензенской области.


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