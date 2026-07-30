Александр Овечкин стал почетным гостем детского турнира по хоккею в Пензе Спорт

Пенза, 30 июля 2026. PenzaNews. Российский хоккеист, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин стал почетным гостем турнира «Легенды будущего. Кубок Индилайт» среди спортсменов 2015 года рождения, финал которого состоялся на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в Пензе вечером в минувшую среду, 29 июля.

Фото: Pnzreg.ru

Всего участниками состязаний стали восемь команд из Пензенской, Ростовской, Тюменской областей, Москвы и Ставропольского края.

В финал вышли пензенский «Дизель» и «Короли льда» из Ессентуков.

Фото: Pnzreg.ru

Александр Овечкин вышел на лед, чтобы поприветствовать хоккеистов и болельщиков, дал напутствия юным спортсменам и лично вбросил первую шайбу.

В результате упорной борьбы победу одержали хозяева льда. Пензенский «Дизель» выиграл со счетом 5:3.

Александр Овечкин вручил команде победный кубок.

Фото: Pnzreg.ru

Он поблагодарил организаторов турнира и отметил, что подобные соревнования помогают популяризовать хоккей и растить новых чемпионов.

«С подобных турниров начинается большой спорт, они дают юным талантам возможность проявить себя. Надеюсь, что турнир станет традиционным и даст возможность проявить себя большому числу талантливых спортсменов», — цитирует Александра Овечкина пресс-служба правительства Пензенской области.