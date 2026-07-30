16:31:47 Четверг, 30 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В ходе атаки БПЛА на склад Wildberries под Пензой пострадали, по уточненным данным, четыре человека

14:31 | 30.07.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 30 июля 2026. PenzaNews. Четыре человека, по уточненным данным, пострадали в результате атаки БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области рано утром в четверг, 30 июля. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем видеообращении к жителям.

В ходе атаки БПЛА на склад Wildberries под Пензой пострадали, по уточненным данным, четыре человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня на Пензу был совершен массированный налет вражеских беспилотников. Около 4 часов утра 15 дронов атаковали объект гражданской инфраструктуры — склад компании Wilberries. Я сразу же прибыл на место происшествия и организовал работу оперативного штаба по устранению последствий атаки», — сказал глава региона.

Он уточнил, что 226 работников предприятия были незамедлительно эвакуированы в безопасное место.

«Хочу поблагодарить сотрудников, которые грамотно организовали эвакуацию персонала», — добавил Олег Мельниченко.

«К счастью, никто не погиб, но есть четверо пострадавших. Всем своевременно была оказана медицинская помощь. К настоящему моменту трое уже отпущены из медицинских учреждений. Один человек пока находится в стационаре под наблюдением врачей», — сказал губернатор Пензенской области.


Читайте также
В Белинском женщина за рулем «Lada Kalina» сбила ребенка Мотоциклист госпитализирован после ДТП на улице Володарского в Пензе
Двое жителей Подмосковья подозреваются в серии краж одежды из магазинов Пензы В Пензе посетитель магазина украл спиртное почти на 30 тыс. рублей
В Сурское водохранилище выпущено более 4 тыс. штук молоди стерляди Житель Пензенской области приговорен к 9 годам лишения свободы за содействие террористической деятельности
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама