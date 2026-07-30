В ходе атаки БПЛА на склад Wildberries под Пензой пострадали, по уточненным данным, четыре человека Происшествия

Пенза, 30 июля 2026. PenzaNews. Четыре человека, по уточненным данным, пострадали в результате атаки БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области рано утром в четверг, 30 июля. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем видеообращении к жителям.

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«Сегодня на Пензу был совершен массированный налет вражеских беспилотников. Около 4 часов утра 15 дронов атаковали объект гражданской инфраструктуры — склад компании Wilberries. Я сразу же прибыл на место происшествия и организовал работу оперативного штаба по устранению последствий атаки», — сказал глава региона.

Он уточнил, что 226 работников предприятия были незамедлительно эвакуированы в безопасное место.

«Хочу поблагодарить сотрудников, которые грамотно организовали эвакуацию персонала», — добавил Олег Мельниченко.

«К счастью, никто не погиб, но есть четверо пострадавших. Всем своевременно была оказана медицинская помощь. К настоящему моменту трое уже отпущены из медицинских учреждений. Один человек пока находится в стационаре под наблюдением врачей», — сказал губернатор Пензенской области.