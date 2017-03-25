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В Пензе 2 апреля пройдет межвузовская олимпиада по программированию

09:18 | 25.03.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 25 марта 2017. PenzaNews. Межвузовская олимпиада по программированию «Software Engineering Cup – 2017» пройдет на базе кафедры «Математическое обеспечение и применение ЭВМ» факультета вычислительной техники Пензенского государственного университета в воскресенье, 2 апреля.

В Пензе 2 апреля пройдет межвузовская олимпиада по программированию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ежегодно в мероприятии, которое проводится более 5 лет, принимают участие свыше 100 студентов. Также допускаются школьники.

Олимпиада проводится в очном формате в личном зачете по правилам, соответствующим правилам международной студенческой олимпиады по программированию ACM-ICPC. Каждый участник получает в свое распоряжение оборудованное рабочее место и ряд заданий, корректность выполнения которых контролируется специальной автоматизированной системой. Решения задач принимаются на языках C++, С#, Free Pascal, Java и Python.

Победители будут определены на основании объективных показателей, зафиксированных системой — количества решенных задач, потраченном на это времени и числа попыток.

Лучшие участники будут отмечены наградами, а призеры получат ценные призы — образовательные наборы для программистов с Arduino-совместимыми аппаратными платами.

Информационным партнером мероприятия выступил АО «Центр кластерного развития».

«Олимпиада является ярким примером взаимодействия бизнеса и образования. Будучи инициированной сотрудниками ПГУ, она быстро нашла поддержку ведущих предприятий IT-кластера региона. Вот уже более 5 лет ее спонсорами и соорганизаторами являются «НИКИРЭТ» и компания «Открытые решения». За последние два года спонсорский состав существенно расширился, в него вошли многие другие IT-компании Пензы, c перечнем которых можно ознакомиться на сайте мероприятия в разделе «Партнеры», - прокомментировали ИА «PenzaNews» в АО «ЦКР».
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