В Пензе 2 апреля пройдет межвузовская олимпиада по программированию Связь и ИТ

Пенза, 25 марта 2017. PenzaNews. Межвузовская олимпиада по программированию «Software Engineering Cup – 2017» пройдет на базе кафедры «Математическое обеспечение и применение ЭВМ» факультета вычислительной техники Пензенского государственного университета в воскресенье, 2 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ежегодно в мероприятии, которое проводится более 5 лет, принимают участие свыше 100 студентов. Также допускаются школьники.

Олимпиада проводится в очном формате в личном зачете по правилам, соответствующим правилам международной студенческой олимпиады по программированию ACM-ICPC. Каждый участник получает в свое распоряжение оборудованное рабочее место и ряд заданий, корректность выполнения которых контролируется специальной автоматизированной системой. Решения задач принимаются на языках C++, С#, Free Pascal, Java и Python.

Победители будут определены на основании объективных показателей, зафиксированных системой — количества решенных задач, потраченном на это времени и числа попыток.

Лучшие участники будут отмечены наградами, а призеры получат ценные призы — образовательные наборы для программистов с Arduino-совместимыми аппаратными платами.

Информационным партнером мероприятия выступил АО «Центр кластерного развития».