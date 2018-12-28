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Выездной контроль за работой пензенских больниц установят в праздничные дни

12:21 | 28.12.2018 | Медицина

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Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Специалисты Минздрава Пензенской области во главе с министром Владимиром Стрючковым и его заместителями будут осуществлять ежедневные выезды с целью контроля за проведением антитеррористических мероприятий, обеспечением безопасности пациентов, соблюдением регламента работы и оказанием медицинской помощи в период предстоящих новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выездной контроль за работой пензенских больниц установят в праздничные дни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также в министерстве будет организована горячая линия.

Кроме того, в случае возникновения спорных вопросов или непредвиденных ситуаций пациентам предлагается обращаться к дежурным администраторам лечебных учреждений, которые доступны в круглосуточном режиме.

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