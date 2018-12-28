Выездной контроль за работой пензенских больниц установят в праздничные дни Медицина

Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Специалисты Минздрава Пензенской области во главе с министром Владимиром Стрючковым и его заместителями будут осуществлять ежедневные выезды с целью контроля за проведением антитеррористических мероприятий, обеспечением безопасности пациентов, соблюдением регламента работы и оказанием медицинской помощи в период предстоящих новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также в министерстве будет организована горячая линия.