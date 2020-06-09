В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у шестерых детей Медицина

Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 138 человек, в том числе шестерых детей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 9 июня.

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«Пациенты-дети: 4 месяца; 15 лет; 2 месяца; 1 год; 2 года; 3 года. Остальные заболевшие — от 24 до 94 лет», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что 50 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензе, десять — в Сердобском районе, девять — в Пензенском, восемь — в Бессоновском, по семь — в Каменском районе и Кузнецке, пять — в Нижнеломовском районе, по четыре — в Белинском, Колышлейском и Башмаковском, по три — в Городищенском, Лунинском и Лопатинском, по два — в Кузнецком, Малосердобинском, Вадинском, Пачелмском, Шемышейском и Спасском, по одному — в Земетчинском, Тамалинском, Мокшанском, Сосновоборском, Бековском, Камешкирском, Иссинском и Неверкинском, а также подтверждено инфицирование COVID-19 жителя Тамбовской области.