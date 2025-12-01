01:39:40 Вторник, 2 декабря
В Пензе полицейские предотвратили мошенничество в отношении пенсионерки

12:02 | 01.12.2025 | Криминал

Пенза, 1 декабря 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции в Пензе не дали 69-летней пенсионерке отправить мошенникам через транспортную компанию посылку с ботинками, внутри которых находились денежные средства в размере 450 тыс. рублей.

В Пензе полицейские предотвратили мошенничество в отношении пенсионерки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе поступила оперативная информация о том, что обманутая телефонными аферистами 69-летняя пензячка намерена отправить по указанию мошенников свои накопления через транспортную компанию. Стражи правопорядка, оперативно прибывшие на место, застали пенсионерку в состоянии сильного нервного возбуждения. После длительных уговоров сотрудники уголовного розыска убедили гражданку отложить передачу средств и проехать с ними в отдел полиции», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что, как рассказала пенсионерка, накануне ей позвонила незнакомка, которая представилась работником банковской организации, сообщила о необходимости снять сбережения и «задекларировать» их, чтобы спасти от незаконных действий.

«Следуя инструкциям, пензячка сняла в банке около 450 тыс. рублей, положила их в ботинки, завернула бумагой и поехала на такси в офис службы доставки, чтобы отправить их посылкой. Однако при входе в здание ее уже ожидали оперативники», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что женщина является потерпевшей по аналогичному уголовному делу: летом 2025 года она уже передала мошенникам 300 тыс. рублей.


