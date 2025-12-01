В Пензе объявлены победители кинофестиваля «Мужская роль» Культура

Пенза, 1 декабря 2025. PenzaNews. Победители XVI международного кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина объявлены в ходе церемонии закрытия, прошедшей накануне в киноконцертном зале «Пенза».

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Жюри присудило приз «За лучшую мужскую роль» Максиму Стоянову за роль в художественном фильме «Филателия» режиссера Натальи Назаровой. Приз получила линейный продюсер фильма Дарья Парасоцкая.

Приза «Надежда» удостоен Давид Сакратян за роль в художественном фильме «35-я страница» режиссера Филиппа Ларса.

Приз «Джентльмен кино» за создание кинообраза героя нашего времени присужден Андрею Мерзликину за роль командира подводной лодки в кинофильме «Северный полюс» режиссера Александра Котта.

Обладателем специального приза жюри «Юному актеру» стал Тагир Мирзадинов за роль в художественном фильме «Ароматное сердце» режиссера Максима Кодарова.

XVI международный кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина проходил в Пензенской области с 26 по 30 ноября. В его программе были представлены игровые, документальные и анимационные фильмы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.