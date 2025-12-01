В Пензенской области из незаконного оборота изъята табачная продукция без маркировки на 25 млн. рублей Криминал

Пенза, 1 декабря 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность троих жителей региона, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», из незаконного оборота изъята табачная продукция на 25 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Установлено, что злоумышленники [...] организовали канал доставки в Пензенскую область крупных партий контрафактной продукции с целью ее дальнейшей реализации. [...] Из незаконного оборота изъято более 200 тыс. пачек немаркированной табачной продукции на сумму 25 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ возбуждено управлением МВД России по Пензенской области.