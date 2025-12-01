01:39:33 Вторник, 2 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области из незаконного оборота изъята табачная продукция без маркировки на 25 млн. рублей

10:04 | 01.12.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 1 декабря 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность троих жителей региона, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», из незаконного оборота изъята табачная продукция на 25 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Пензенской области из незаконного оборота изъята табачная продукция без маркировки на 25 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленники [...] организовали канал доставки в Пензенскую область крупных партий контрафактной продукции с целью ее дальнейшей реализации. [...] Из незаконного оборота изъято более 200 тыс. пачек немаркированной табачной продукции на сумму 25 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ возбуждено управлением МВД России по Пензенской области.


Читайте также
В Белинском на базе техникума открыта лаборатория «Технология производства и стандартизация продукции пчеловодства» В Сердобском районе мужчина несколько раз ударил супругу штыковой лопатой
Житель Пензенской области стал жертвой мошенничества при заказе оптовой партии электронных сигарет и никотиносодержащей жидкости В Спасском районе женщина угрожала приятельнице убийством, возбуждено уголовное дело
В Тамале женщина-водитель сбила пожилого велосипедиста В Пензенской области столкнулись два большегруза, один из водителей погиб
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама