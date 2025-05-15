В пензенскую областную больницу поступило новое оборудование для проведения операций по дроблению камней в почках Медицина

Пенза, 15 мая 2025. PenzaNews. Новые фибронефроскопы для проведения операций по дроблению камней в почках поступили в урологическое отделение №1 пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Ультратонкий и мощный лазер аппарата позволяет проникнуть в любой отдел почки, найти камень и раздробить его до песчинок, которые затем самостоятельно выйдут из организма. Он позволяет дробить камни любой плотности, вплоть до плотности гранита», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что с появлением нового оборудования выросла скорость проведения операций, теперь они продолжаются от 10 минут до часа.

«В среднем фибронефролитотрипсия показана до 300 пациентам в год. Данная методика на сегодня не доступна для большинства соседних регионов, в связи с чем в Пензенскую область приезжают пациенты из других городов», — указано в сообщении.