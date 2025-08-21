20:08:23 Четверг, 21 августа
В дневной стационар городской детской поликлиники в Пензе начали поставлять реабилитационное оборудование

13:27 | 21.08.2025 | Медицина

Пенза, 21 августа 2025. PenzaNews. Первая партия реабилитационного оборудования поступила в дневной стационар ГБУЗ «Городская детская поликлиника», который располагается на улице Гагарина в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Закуплено четыре комплексные системы для восстановления здоровья юных пензенцев после перенесенных заболеваний», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что приобретены тренажер «Орторент» с беговой дорожкой и механическим поднятием поручней, электротренажер «Брусья-лестница», велоэргометр «Орторент Вело» и велотренажер «Орторент Мото».

«Финансовые средства в сумме более 6,5 млн. рублей выделены из областного бюджета», — отмечается в тексте.

Из сообщения следует, что в настоящее время ведется работа по организации в дневном стационаре отделения реабилитации, которое начнет функционировать после прохождения процедуры лицензирования.


