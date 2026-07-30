НИПТ в Пензенской области стал доступен по полису ОМС Медицина

Пенза, 30 июля 2026. PenzaNews. Беременные жительницы Пензенской области получили возможность при наличии показаний пройти неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) по полису ОМС. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Главное преимущество методики — полная безопасность. В отличие от инвазивных процедур (биопсии), требующих прокола матки и несущих риск осложнений, НИПТ представляет собой обычный забор венозной крови у женщины. Исследование доступно с конца первого триместра как при одноплодной, так и при многоплодной беременности», — сказала она в ходе брифинга, состоявшегося в областном правительстве в четверг, 30 июля.

Марина Воробьева уточнила, что тест направлен на выявление наиболее тяжелых хромосомных аномалий, в числе которых синдромы Дауна, Эдвардса и Патау.

«Это исследование не заменяет стандартный скрининг, а дополняет его, позволяя подтвердить или опровергнуть диагноз без риска для здоровья матери и ребенка», — отметила она.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, НИПТ доступен бесплатно тем пациенткам, чей результат первичного скрининга показал средний или высокий риск патологий, в том числе женщинам, которые наблюдаются по беременности в учреждениях родовспоможения негосударственной формы собственности.

«При подтверждении диагноза консилиум врачей направит женщину на дообследование для принятия взвешенного решения о ведении беременности», — поясняется в тексте.