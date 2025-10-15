Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что ему проведена операция по замене сустава Политика

Пенза, 15 октября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что ему проведена плановая операция по замене сустава.

«Плановая операция по замене сустава прошла успешно», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 15 октября.

Он отметил, что «в Пензе отличные врачи-специалисты, ничуть не хуже столичных».

«В Москву на операцию принципиально не поехал. Чувствую себя хорошо, благодарю за это врачей нашей пензенской областной больницы. Они большие молодцы», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что далее предстоит период восстановления.

Олег Мельниченко особо обратил внимание на то, что график его работы, кроме перехода на недолгое время на дистанционный режим, изменится незначительно.

«Буду в режиме видеосвязи и личных встреч ежедневно взаимодействовать с главами министерств и ведомств Пензенской области, руководителями муниципалитетов. Ситуация в регионе по-прежнему под моим личным контролем. Буду держать вас в курсе дальнейших событий», — написал руководитель субъекта федерации.