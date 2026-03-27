Олег Мельниченко представил отчет о деятельности правительства Пензенской области за 2025 год

Пенза, 27 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко представил отчет о деятельности регионального правительства за 2025 год в ходе 35-й очередной сессии Законодательного собрания, которая состоялась в пятницу, 27 марта.

«Пять лет назад в Законодательном собрании меня представили депутатам в качестве исполняющего обязанности главы региона. Сегодня, снова в этом зале, отчитался о результатах деятельности правительства Пензенской области в 2025 году. Особо подчеркнул, что мы сообща решали приоритетные задачи, поставленные президентом России. Ощутимой была и поддержка моих законодательных инициатив как губернатора», — написал Олег Мельниченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Первыми в России мы запустили проект по реабилитации и адаптации к мирной жизни ветеранов СВО с тяжелыми ранениями. Активно занялись копившимися годами проблемами в сфере ЖКХ — провели работы на 200 объектах. Ввели новые выплаты для семей с детьми, в том числе при рождении второго, третьего и последующих детей. Наши аграрии установили абсолютные рекорды в растениеводстве и животноводстве — не только в масштабах региона или округа, но и всей страны. Пензенская область первой в мире стала экспортировать индейку в Малайзию», — отметил глава региона.

Он сообщил, что дал новые поручения руководителям министерств.

«Нам нужно продолжать наращивать объемы выпуска товаров, обновлять инфраструктуру, расширять международные контакты — все это наши ресурсы для устойчивого развития региона и повышения качества жизни людей», — подчеркнул Олег Мельниченко.